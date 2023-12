Noua echipă olimpică de gimnastică feminină este una tânără, cu o vârstă medie de 16 ani. În lotul extins sunt 15 gimnaste, iar pentru olimpiadă vor fi selectate, în următoarele săptămâni, doar 5 dintre ele. Pregătirea pentru un astfel de concurs este extrem de costisitoare. Banii ar trebui să asigure pregătirea sportivelor în străinătate, întrucât nu se pot antrena în sălile din România, niciuna dintre ele nefiind dotată cu aparatură identică cu cea pe care vor concura la Paris, anul viitor.



"Vorbim de un minim de 200 mii euro pe luna care să acopere toata pregătirea lor, cu tot ce înseamnă stagii de pregătire, aparatură, parte medicală, susținere, refacere, competiții intermediare, " a explicat CARMENCITA CONSTANTIN președinte Federația Română de Gimnastică.

Din acest motiv, Federația face un apel la donatori să contribuie cu bani astfel încât pregătirea să se desfășoare în cele mai bune condiții. Însă, chiar dacă s-ar găsi un sponsor care să le asigure gimnastelor condiții decente de antrenament, tot nu ar fi suficient. Și asta pentru că respectiva aparatură metodică nu ar încăpea în actualele săli de sport din România.

ELISABETA LIPĂ: Federația de Gimnastică are al 3-lea buget ca mărime dintre federații

Într-o intervenție la Culisele Statului Paralel, Elisabeta Lipă, președintele Agenției Naționale pentru Sport, susține că atitudinea conducerii Federației de Gimnastică nu este nici de înțeles, nici de lăudat.





"Pentru mine, ca om de sport, este foarte trist acest circ pe care-l face conducerea de gimnastică. Eu am trăit cele mai mari bucurii alături de lotul de gimnastică la Olimpiade, am muncit in condiții atât de dure, dar am strâns din dinți și am mers mai departe, făcând performanță. Eu nu înțeleg cum s-a ajuns în această situație, când federația de gimnastică este finanțată din 4 direcții: prin Minister, prin Agenția Națională a Sportului, prin fundația Casa Campionilor și prin primăriile care organizează tot felul de competiții. Se plânge că nu are sala, dar o singură sportivă, se pregătește in această sală (Dinamo - N. R.) care a fost construită special pentru lotul feminin de gimnastică, celelalte o fac în străinătate, practic lotul este rupt în două.

Doamna președinte spune ca nu este dotata suficient, dar noi am cumpărat o serie de aparate, iar Sabina Voinea, cea mai bună gimnastă a lotului, se antrenează acolo cu mama sa, Camelia Voinea. Eu m-am uitat și în planul Federației pentru anul viitor: nu vor participa la nicio cupă mondială, nu au niciun obiectiv la Europene, iar la Olimpiadă au ca obiectiv locurile 7-8. Pentru mine este greu de înțeles acest apel la sponsori, nu zic ca ar fi ușor, dar parcă nu se face la modul acesta," a afirmat Lipă.

Ultima olimpiadă la care a participat echipa de gimnastică a României a fost cea de la Londra, din 2012, când Sandra Izbașa a obținut medalia de aur la sărituri. (SA ILUSTRAM CU