Naţionala feminină de handbal a României s-a calificat în grupele principale ale Campionatului European - EHF EURO 2022 din Slovenia, Macedonia de Nord şi Muntenegru, după ce a învins echipa Macedoniei de Nord cu scorul de 31-23 (13-12), miercuri seara, în Arena SC Boris Trajkovski din Skopje, în Grupa C.

Tricolorele, care veneau după eşecuri cu Olanda (28-29) şi Franţa (21-35), au reuşit să obţină calificarea în faza următoare, printr-o victorie conturată în repriza secundă.

România s-a aflat la cârma jocului şi în prima parte, în care gazdele nu au reuşit să conducă niciun moment, dar au egalat în câteva rânduri. România a avut în min. 21 prima oară un avantaj de trei goluri, 11-8, dar la pauză diferenţa a fost de doar un gol.

În actul secund, echipa antrenată de Florentina Pera a reuşit desprinderea pe tabelă, după o serie de intervenţii remarcabile ale portarului Daciana Hosu (cea mai bună jucătoare a meciului), completate de atacuri fructificate de Cristina Neagu & co. În min. 41 s-a înregistrat pentru prima oară o diferenţă de cinci goluri în favoarea României, 22-17, ecartul final fiind de opt goluri, 31-23.

Neagu did not warm up too long before launching the first 🚀 of the match 🫣#ehfeuro2022 | #playwithheart pic.twitter.com/ubmMgxDYGt