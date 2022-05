În iarnă, s-a scris că Mbappe a acceptat deja oferta lui Real Madrid, urmând să evolueze alături de Karim Benzema din sezonul următor. Informația a fost infirmată ulterior, iar ultimele informații publicate de presa franceză indică faptul că atacantul ar prefera să continue pe „Parc des Princes”. Actualul club i-ar fi făcut o propunere pentru prelungirea contractului, punând pe masă un salariu anual de 50 de milioane de euro, plus o primă la semnătură (de fidelitate) de 100 de milioane de euro.

„Nu există niciun acord de principiu cu PSG (sau cu orice alt club). Discuţiile privind viitorul lui Kylian continuă într-un climat de mare serenitate, care să-i permită să facă cea mai bună alegere, cu respectul tuturor părţilor”, a scris mama fotbalistului, pe Twitter.

A fost văzut în apropiere de „Santiago Bernabeu”

Pe de altă parte, Mbappe a fost fotografiat în această săptămână la Madrid, chiar în apropierea stadionului „Santiago Bernabeu”. S-a relatat că atacantul lui PSG a luat masa cu Achraf Hakimi, Sergio Ramos și Keylor Navas, toți trei foști jucători ai lui Real Madrid. La întrebarea „ce faceți în Madrid”, Navas a răspuns: „Avem câteva zile de vacanță. Mi-ar plăcea să spun ceva despre transferul lui Kylan, dar nu am nicio idee. Sper să rămână cu noi. Acestea sunt problemele lui personale și nu am discutat cu el”. Potrivit RMC Sports, în capitala Spaniei vor ajunge și agenții lui Mbappe, care se vor întâlni cu conducerea finalistei Ligii Campionilor.

Presa spaniolă are alte informații decât cea franceză. Ibericii au scris că atacantul s-ar fi înțeles deja cu Real Madrid, care îi propune tot 50 de milioane de an, plus 100 de milioane de euro la semnătură. La oferte egale, balanța ar înclina spre Real pentru că Mbappe și-ar dori o provocare nouă, după dezamăgirea de a fi ratat finala Ligii Camponilor în tricoul lui PSG. Echipa franceză a fost eliminată încă din „optimi” din cea mai importantă competiție europeană intercluburi chiar spanioli, după un thriller jucat pe „Santiago Bernabeu”.

După 1-0 pentru PSG în Franța, chiar Mbappe a deschis scorul în deplasare, în minutul 39. Benzema a reușit un hattrick în repriza secundă și le-a calificat pe gazde în sferturile de finală. Unii dintre pariorii care au mizat pe calificarea reprezentantei Franței au scris pe Facebook că mai bine ar fi jucat banii la cazinouri, pentru că ar fi avut mai multe șanse de câștig.

Mbappe ar urma să fie prezentat de Real la începutul lunii iulie, după ce contractul acestuia cu PSG va expira. Informația a fost preluată de site-ul fanilor madrileni de la Mario Cortegana, unul dintre cei mai credibili jurnaliști spanioli.

Cert este că Real Madrid are nevoie mare de un atacant, care să îi ajute pe Benzema și pe Vinicius jr. Varianta Haaland a căzut, norvegianul semnând chiar în această săptămână cu Manchester City. Rămâne de văzut cum se va termina „telenovela Mbappe”.