Noul antrenor al clujenilor, Marius Șumudică, vrea să-i vadă la lucru în cantomanentul din Austria pe toți jucătorii pe care îi are sub comandă. Unul foarte important i se va alătura în perioada imediat următoare. După egalul cu Ludogorets, campioana Bulgariei, tehnicianul din Gruia a anunțat că mai are nevoie de întăriri, iar conducerea intenționează să-i facă acestuia pe plac.

