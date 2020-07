O fostă glorie a Craiovei Maxima, acuzată de înșelăciune! ”Am vrut să mă sinucid” Dezvăluiri șocante din dosar

Marin Călin a povestit cum a achiziționat un apartament scos la vânzare de către actuala soție a lui Aurel Țicleanu.

Aurel Țicleanu este acuzat că a ascuns vicii ale apartamentului scos la vânzare, apoi a refuzat orice dialog cu potențialul cumpărător.

“Aveam trei joburi, aveam ceva bani strânși, însă apartamentul costa mai mult, 130.000 de euro. Am considerat, însă, că era o oportunitate. Voiam să-mi iau o casă, să-mi fac o familie, să trăiesc liniștit. M-am hotărât să-l cumpăr.

Nu părea să aibă vicii ascunse, dar când am făcut vizionarea în apartament, acolo locuiau soții Țicleanu. Nu am putut să le mut patul pentru a vedea ce e dedesubt, soția gătea și în casă nu mirosea a mucegai. Parchetul era dat proaspăt cu un lac care masca petele. În pivniță nu aveau lumină, iar la lumina telefonului nu se vedeau prea multe lucruri. Nu m-am gândit niciodată că e o păcăleală, mai ales că vânzătorii erau persoane publice. Ei îmi spuneau oricum că sunt și alți clienți interesați, așa că am considerat că este oportunitate.

Am acceptat atunci să preiau promisiunea de vânzare-cumpărare de la Țicleanu, contra sumei de 75.000 de euro, i-am plătit alți 5.000 de euro fiului judecătoarei Burlan, iar restul de 50.000 de euro urma să-i achit proprietarului în momentul semnării contractului.”

