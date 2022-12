„Pele, unul dintre cei mai mari jucători din lume și cel care m-a încântat și m-a făcut să mă îndrăgostesc de fotbal, la Mondialul din ’70, a plecat astăzi dintre noi. Drum lin!", a scris Geoană pe Facebook.

Secretarul general adjunct al NATO a fost arbitru de fotbal în ținerețe. "Am fost și arbitru de fotbal înainte de '89. Îmi place sportul și am învățat enorm din sport. Făcând sport și individual, și de echipă, cred că de la sporturile individuale înveți ce înseamnă că nu există locul doi, în echipe înveți că ai întotdeauna nevoie de un umăr lângă tine, mai ales la rugby. Regret că în România nu se mai face sport. Regret enorm faptul că nu se mai face sport în mod sistematic, că copiii din ziua de astăzi de abia învață să alerge corect. Te uiți chiar și la forța fizică, la randamentul în viață. Cred că și apariția computerelor a creat o lume virtuală artificială", a declarat Mircea Geoană, la Realitatea Plus.