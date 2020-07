LIVE BLOG | FCSB – Sepsi, finala Cupei României, de la ora 20:00. Lupta pentru ‘biletul’ de Europa League! Echipele de start

UPDATE 19:10 Iată echipele de start:

FCSB: Vlad – Crețu, Miron, Cristea, Panțîru – Olaru, Vînă, Popescu – Man, Tănase, Coman.

Sepsi: Niczuly – Dimitrov, Bouhenna, Tincu, Fl. Ștefan – Deaconu, Vașvari – Carnat, Achahbar, Ștefănescu – Karanovic.

FCSB este neînvinsă în acest sezon în fața echipei Sepsi OSK: 0-0 la Sfântu Gheorghe și 2-1 pe Arena Națională.

În Liga 1, ‘roș-albaștrii’ sunt abia pe locul 5 în play-off și ar trebui să se claseze între primele trei echipe pentru a juca în Europa League. De cealaltă parte, Sepsi ocupă locul 4 în play-out și nu a scăpat de grijile retrogradării.

„Băieții au muncit foarte bine în drum spre finala Cupei. E adevărat că am avut și un program mai avantajos, am jucat acasă cu Astra, apoi am întâlnit o divizionară secundă, am fost norocoși la tragerea la sorți. În finală întâlnim un adversar cu jucători talentați, dar noi ne vom mobiliza exemplar. Este prima mea finală, nici ca jucător nu am ajuns până aici, deci îmi doresc să câștig trofeul”, a declarat Leo Grozavu, antrenorul lui Sepsi.

„Un trofeu poate salva un pic acest sezon. Trebuie să fim concentrați, să ne impunem jocul și să bucurăm suporterii pe care, din păcate, nu îi putem avea alături de noi pe stadion. Ar fi un succes important pentru jucătorii noștri, pentru club”, a punctat Toni Petrea, noul antrenor al lui FCSB, aflat în fața debutului pe banca echipei bucureștene.

FCSB joacă din nou finala Cupei după o pauză de 5 ani. În 2015, echipa condusă atunci de Costel Gâlcă o învingea pe Universitatea Cluj, scor 3-0, și reușea eventul.

În actuala ediție, roș-albaștrii au eliminat pe: Metaloglobus (2-0), Universitatea Cluj (1-0), Hermannstadt (2-1) și Dinamo (3-0, 1-0).

Sepsi, club înființat în 2011, a atins cea mai importantă performanță în această competiție prin accederea în finală. Le-a eliminat până acum din Cupa României pe: Ripensia Timișoara (4-1), Astra (4-2), FC Petrolul (1-0) și CSM Poli Iași (5-1, 3-0).

Echipe probabile

La casele de pariuri, FCSB este favorită, cu o cotă de 1.90 la victorie. Un succes în timpul regulamentar pentru Sepsi a fost cotat la 4.00.

