Larisa Iordache: „Am primit mesaje care-mi spun că gimnastica mea s-a schimbat”

Larisa Iordache: „Aveam nevoie de o intoarecere in gimnastica. Am avut oameni langa mine, care m-au incurajat mereu. Gimnastica o fac cu placere si ma defineste pe mine ca om. Am primit mesaje care-mi spun ca gimastica mea s-a schimbat. (…) Dupa ce am vazut nota la sol, am ramas bulversata. Antrenorul meu a plecat imediat spre contestatie. Cand am vazut diferenta de patru zecimi, nu mi-a venit sa cred. M-am bucurat deplin de aceste doua medalii de aur. Toata echipa de junioare, dar si echipa mare este formata din copii muncitori. Dar daca li se va da timp, ne vor face fericiti. Ana Barbosu (tanara gimnasta a obtinut sase medalii in proba rezervata junioarelor la Mersin, n.r.) a fost o surpriza pentru noi toti. Sper sa ne bucuram mai mult de acum incolo, asa cum am facut-o si la acest sfarsit de an.”