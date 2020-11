Istoria se poate repeta! Simona Halep ar putea să joace din nou în septembrie

Cei care organizează turneul de tenis de la Roland Garros, au anunţat că ediţia din 2021 ar putea fi din nou reprogramată din cauza pandemiei de coronavirus. Aceeaşi poveste a avut loc şi anul acesta, iar competiţia pe zgură de la Paris a fost mutată în perioada 20 septembrie – 4 octombrie.

Directorul turneului, Guy Forget, a anunţat că reprogramarea turneului va surveni doar dacă situaţia sanitară va impune acest lucru, potrivit Eurosport. Federația Franceză de Tenis a fost aspru criticată atunci când a decis să mute turneul din mai 2020 tocmai la finalul lunii septembrie, în plină pandemie de coronavirus.

,,Să zicem că anul viitor, dacă ne confruntăm cu aceleaşi probleme, vom încerca să facem acelaşi exerciţiu probabil. Dar ATP şi WTA vor fi primii cu care vom vorbi şi va trebui să avem susţinerea lor. Ştiu că am fost criticaţi pentru că am reprogramat Roland Garros.

Am făcut-o într-un mod foarte rapid. Unii au fost supăraţi, unii jucători au fost luaţi prin surprindere. Am făcut-o cum am crezut că e mai bine. Lucrul pozitiv a fost că aceiaşi oameni, inclusiv jucători, ne-au spus apoi că am luat măsura corectă. Aşa merg lucrurile. Dacă acest lucru se va repeta anul viitor, vom aborda cât mai devreme, la începutul anului, o strategie de a muta din nou Roland Garros”, a mai spus Guy Forget.

Vezi mai multe detalii pe realitateasportiva.net.