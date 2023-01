Gigi Becali, condamnat în 2013 la trei ani după gratii

Patronul FCSB a fost condamnat în mai 2013 la trei ani după gratii, în dosarul schimbului de terenuri cu Ministerul Apărării. Acesta a primit ulterior un spor de şase luni, după alte două condamnări, în dosarul „Valiza” şi în cel al sechestrării celor care i-au furat maşina. A fost eliberat condiționat din închisoare în aprilie 2015.

După condamnarea din mai 2013, Becali a primit o pedeapsă complementară, prin care i se interzicea dreptul de a alege și a fi ales timp de 5 ani după executarea pedepsei.

Dacă va fi găsit vinovat, Becali riscă să închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau cu o amendă și interzicerea exercitării unor drepturi.

Potrivit articolului 387 din Codul Penal, Frauda la vot este prezentată ca: „Fapta persoanei care votează: a) fără a avea acest drept; b) de două sau mai multe ori; c) prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decât are dreptul un alegător”.

Pe 6 și 7 octombrie 2018, românii au fost chemați să voteze la „Referendumul pentru familie”. Aceștia trebuiau să exprime dacă sunt de acord sau nu pentru schimbarea definiției familiei din Constituție, în așa fel încât formularea „căsătoria liber consimțită între soți„ să fie schimbată în „căsătoria liber consimțită între un bărbat şi o femeie”.

Referendumul nu a fost validat pentru că nu s-a atins pragul minim. La vot au participat 20,96% dintre cei 18.278.496 de români cu drept de vot. Pentru validare, prezența la vot trebuia să fie de minimum 30%.

Dintre cei care au participat, 91,61% (3.461.581 de oameni) au votat „Da”, iar 6,41% (242.671 de oameni) au votat „Nu”. Iar 74.414 de voturi au fost declarate ca fiind nule.

„Chiar dacă sunt 40 de grade afară, merg să votez. Și în patru labe merg la referendum. E cea mai mare acțiune din România în ultimii ani. E mai important decât toate războaiele. Depinde viitorul neamului, al copiilor și al nepoților. Dacă nu se face referendum și nu se spune clar că familie e compusă din bărbat și femeie, va fi greu. Ăștia ne atacă ușor, ușor. Nu acum, dar peste 20-30 de ani. O să se facă educație și se scrie în manuale «Ce bine e să fii homosexual». Trebuie să salvăm țara", a spus Gigi Becali pe 2 octombrie.

„Știu că am voie să votez pentru ca am inteligență! Dacă-mi spun 1.000 de avocați ca nu am voie, eu știu ca am voie pentru ca inteligența mea, bunul meu simț și legea firii spun ca am voie sa votez la referendum pentru mii de ani”, declara Gigi Becali, în 2018, la un post TV.