Gică Popescu, încântat după debutul lui Rădoi la echipa națională: “Mi-a plăcut cum au arătat”

Fostul internațional român s-a arătat mulțumit de debutul lui Mirel Rădoi pe banca naționalei și explică care este motivul pentru care “tricolorii” n-au reușit să câștige împotriva Irlandei de Nord.

Deși “Baciul” s-a arătat satisfăcut de jocul practicat de elevii lui Mirel Rădoi, acesta este de părere că nu starea proastă a gazonului este de vină pentru egalul cu nord-irlandezii, ci mai degrabă lipsa lucidității din fața porții adverse.

“Cred că am făcut un meci bun, am creat foarte multe ocazii de a înscrie, dar nu am reușit să marcăm golul doi, care sunt convins că ar fi încheiat socotelile. Per ansamblu, echipa a atacat, a avut posesie, a pus probleme, dar n-au fost inspirați în fața porții.

De aceea au și avut atât de multe ocazii, pentru că au jucat foarte ofensiv. Am avut trei ocazii clare, clare, când puteam face 2-0 și să încheiem meciul.

Ce, din cauza gazonului nu am reușit s-o băgăm în poartă?”

