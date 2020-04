Fostul antrenor al lui Ianis, săgeţi către Hagi: “Este bun, dar unii nu au răbdare!”

Felice Mazzu l-a dorit pe Ianis Hagi la Genk, iar belgienii au plătit patru milioane de euro pentru a-l transfera de la Viitorul. Antrenorul a fost demis în luna noiembrie, după ce echipa coborâse pe locul al nouălea în clasament.

Mazzu spune că dacă ar fi rămas la Genk nu ar fi acceptat niciodată împrumutul lui Ianis Hagi la Glasgow Rangers.

“Nu cred că este ciudat că Lazio este interesată de Ianis. Dacă eram şi acum la Genk, în niciun caz nu ar fi plecat împrumutat la Rangers. Am dorit mereu să îl păstrez. A fost şi este un jucător bun. Singura lui problemă este că sunt unii în anturajul lui care nu au răbdare. Trebuie să mai crească fizic şi ca explozie, dar din punct de vedere tehnic nu am văzut pe nimeni la fel de bun cu ambele picioare” – a declarat Mazzu pentru The Sun.

