Fetele de la CSM au revenit la antrenamente după o pauză de câteva luni, iar de la începutul acestei săptămâni se pregătesc pe Arena Națională.

Cristina Neagu, cea mai bună jucătoare a lumii, abia aștepta să revină la pregătire și spune că se săturase de perioada din izolare.

„Au trecut deja câteva luni de când am tot stat acasă și cel mai mult timp izolați, așa că suntem fericiți că am revenit la pregătire, chiar dacă nu ne putem pregăti încă normal. Eu sunt bucuroasă că ne-am reunit și că am început din nou antrenamentele”, a declarat Cristina Neagu.

Neagu recunoaște că s-a obișnuit greu cu ideea că în acest sezon CSM-ul a terminat campionatul pe poziția secundă 2 pentru al doilea an consecutiv.

„Din punctul meu de vedere, eram favoriți să câștigăm titlul în acest an. Dacă terminam campionatul pe teren 99, 99% am fi fost campioane”, a adăugat căpitanul CSM-ului.

Echipa bucureșteană a făcut patru transferuri pentru sezonul viitor.

Vezi mai multe detalii pe realitateasportiva.net.