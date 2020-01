EXCLUSIV VIDEO | Ce spune Cornel Dinu despre conflictul cu ultrașii. APEL către suporteri

Legenda lui Dinamo a explicat de la ce a pornit conflictul și a făcut apel la unitate.

„Cu nucleul simpatic din PCH mă întâlneam des și-mi făcea plăcere, cu excepția celor doi care conduc. A venit celebra gelozie, dezbinare. Cine sunt ăștia (n.r. – Asociația Dinamoviști pentru Dinamo), noi trebuie să fim primii. A venit proiectul ăsta. Suflarea dinamovistă e peste tot nu doar în peluză, la nord, la sud, la est sau la vest.

În clipa aia, fanii ăia simpaticii au devenit dușmanii mei aprigi.

Am devenit dușmanul numărul 1 și am fost jignit cum n-am fost niciodată când am jucat, de adversari. Sunt 2-3, dar sunt cei care fac muzica.

Am suportat toate astea. Fac apel la unitate către toată suflarea dinamovistă și om vedea noi care va conduce, cine va conduce.

Trec peste orice, pentru că interesul lui Dinamo este mai mare. Eu am fost cunoscut în lume datorită lui Dinamo și am o mare datorie către acest club„, a spus Cornel Dinu la Realitatea Sportivă.

