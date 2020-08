EXCLUSIV | Duckadam, mai hotărât ca niciodată! ”FCSB e Steaua! Dacă Gigi Becali nu era, echipa dispărea”

În ciuda rupturii care a apărut între el și Gigi Becali, Duckadam continuă să susțină că FCSB este continuatoarea Stelei, echipa alături de care a câştigat în 1987 Cupa Campionilor Europeni.

„Am încercat să ajut brandul FCSB să rămână la înălțime. Eu sunt mulțumit de ce am făcut acolo, poate că unii nu au fost, dar asta e.

Eu rămân la ceea ce am spus. Consider că FCSB este continuatoarea Stelei. Eu am venit la Steaua, în 2010, iar dacă nu era Gigi Becali care să preia clubul, Steaua nu ar mai fi fost acum”, a spus Helmut Duckadam în cadrul emisiunii „Realitatea Sportivă” de la Realitatea Plus.

