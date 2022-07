Fotbalistul Carter Payne, care a jucat la Academia de rezidență a Barcelonei din Statele Unite, a murit după ce a fost lovit de o mașină în Georgia.

Payne jucase cu Barcelona Residency Academy și cu echipa masculină a Universității din Michigan .

Tânărul mergea pe un scuter electric când a fost lovit de un vehicul, iar un raport WTOC a spus că șoferul vehiculului care l-a lovit pe Payne și a fugit de la fața locului.

Jucătorul a fost apoi dus de urgență la spital cu elicopterul, dar din nefericire a murit din cauza rănilor grave.

South Georgia Tormenta FC este profund întristat de pierderea tragică a fundașului Tormenta FC 2, David Carter Payne ”, a declarat Tormenta FC într-un comunicat.

„Membru al echipei Tormenta FC 2 din 2022 USL League Two, Payne a fost un atlet extraordinar, coechipier și prieten.”

„ Carter a fost internat la Memorial Health: Southeast Georgia Hospital după ce a fost implicat într-un accident de vehicul, în Statesboro, Georgia. Familia lui Carter , prietenii și întreaga Națiune Tormenta sunt profund îndurerați.”

Tormenta FC și Fundația Ibis au creat Fondul Carter Payne pentru a accepta donații în numele familiei tânărului, donațiile mergând către familie pentru a finanța o nouă Bursă Carter Payne .

Fondurile vor finanța un jucător al academiei TFC în fiecare an începând cu 2023.

