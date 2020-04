Doliu în fotbal. A murit Adrian Lucaci, fost fotbalist la Steaua

Lucaci ocupase, in ultima perioada, functia de presedinte al Asociatiei Judetene de Fotbal Arad.

Decesul a fost anuntat de Federatia Romana de Fotbal.

"Fost fotbalist, antrenor si conducator, Adrian Lucaci s-a stins din viata la varsta de 53 de ani dupa o lupta indelungata cu o boala incurabila. Federatia Romana de Fotbal regreta profund disparitia sa si transmite condoleante familiei si tuturor celor apropiati", transmite FRF, intr-un comunicat.

Nascut pe 28 iunie 1966, Adrian Lucaci si-a inceput cariera de fotbalist la Rapid Arad, acolo unde, la varsta de 16 ani, debuta in Divizia B. In 1984 facea pasul spre UTA, unde l-a avut antrenor pe Nicolae Pantea. In sezonul 1987-1988 a debutat in prima liga din Romania in tricoul Stelei Bucuresti. A mai evoluat la Sportul Studentesc (1988-1993), Universitatea Cluj (1993-1995) si UTA Arad (1996-1997).

A fost antrenor la echipe din zona Aradului, Telecom Arad, Soimii Lipova, Universitatea Arad, si conducator la cluburi din Divizia C si D. In perioada 2010-2014 a facut parte din Comisia de Competitii a AJF Arad.

In 2014 a fost ales presedinte al Asociatiei Judetene de Fotbal Arad, institutie pe care a reusit sa o redreseze intr-un moment in care "insolventa" si "faliment" erau cuvintele cele mai rostite in fotbalul aradean. Prin principiile de buna guvernanta pe care le-a aplicat la conducerea fotbalului aradean, a reusit sa ridice nivelul fotbalului in judet si in iunie 2018 a fost reales presedinte.

In anul 2019, Adrian Lucaci a fost recompensat de administratia locala cu "Titlul de Excelenta in domeniul sportului" pentru activitatea sportiva marcanta si contributia adusa la dezvoltarea fotbalului aradean.

Aflat la al doilea mandat ca presedinte de AJF, Lucaci se bucura de respectul si admiratia oamenilor de fotbal din tara, Aradul fiind un exemplu pozitiv pentru contributia adusa dezvoltarii fotbalului romanesc. Are meritul de a fi creat in premiera competitii la nivel judetean, dar si proiecte de suflet pentru aradeni, precum "120 de ani de fotbal in Romania", eveniment care a scos in evidenta rolul Aradului in dezvoltarea fotbalului in Romania.