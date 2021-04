Realitatea Plus

Pușcaș a amintit că inițial și el l-a susținit pe Răzvan Burleanu, întucât exista multă nemulțumire față de regimul lui Mircea Sandu, care a durat 24 de ani.

”Eu am fost, se pare, unul dintre puținii oameni rămași în viață împotriva regimului Mircea Sandu, deși, pe la colțuri mulți, își exprimau părerile negative față de regimul care dura de 24 de ani. Nimeni nu spunea însă pe față.

Fotbalul a luat-o la vale, an de an a fost din ce în ce mai greu de obținut victoriile la echipele de club.

În 2004 a fost naționala la Campionatul din Belgia, după 8 ani au fost următoarele calificări. Generația lui Hagi a obținut patru ani la rând acest lucru... Am culminat cu înfrângerea, în 2019, la Campionatul din Franța, ne-au bătut și albanezii, și lituanienii.

În comparație cu Burleanu, Sandu avea un avantaj, a jucat fotbal, era uns cu toate alifiile. Sigur că și el s-a înconjurat de oameni din diverse partide, Viorel Hrebenciuc, oameni de la PRM, judecători, procurori puși în comisiile FRF.

Pe acest fond al unor rezultate din ce în ce mai slabe și neaplecării asupra perspectivei fotbalului, care însemna copiii și juniorii, și eu am fost fascinat de apariția unei noutăți - un tânăr tăcut, care nu scotea două vorbe în fața nimănui. Până și-a atins țelul... Și eu am sprijinit campania lui Burleanu, în 2014.

Dacă nu avea loc arestarea lui Gigă Popescu, cu o zi înainte de alegeri, Burleanu nu avea nicio șansă. Singura lui șansă a fost arestarea lui Gică Popescu”, a declarat Pușcaș.