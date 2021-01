Coronavirusul a lovit printre jucătoarele de la Australian Open! Primul caz pozitiv tocmai a fost anunțat

O spanioloaică a fost lovită de ghinion după ultima testare pe care a efectuat-o chiar pe pământ australian. Paula Badosa este prima participantă care a confirmat prezența la competiția de luna viitoare și care a dezvăluit că este infectată cu virusul apărut în China.

Paula a făcut anunțul trist pe o rețea de socializare.

“Am o veste proastă. Azi am primit rezultatul pozitiv la testul Covid-19. Mă simt rău şi am simptome, dar voi încerca să mă recuperez cât mai repede. Am fost transferată la un alt hotel pentru a mă autoizola şi pentru a fi monitorizată“, a fost mesajul care a însoțit postarea jucătoarei aflată pe poziția a 67-a în lume.

Vezi mai multe detalii pe realitateasportiva.net