Cel mai rapid om din lume are CoVID. Usain Bolt, fostul mare atlet, testat pozitiv la coronavirus

Alți doi sportivi de talie mondială cu origini jamaicane au participat la petrecerea lui Bolt. Raheem Sterling, atacantul lui Manchester City și al Naționalei Angliei şi Leon Bailey de la Bayer Leverkusen au fost și ei printre invitații multiplului campion.

Usain Bolt este considerat cel mai bun alegător în proba de 100 de metri din istorie, deținând cel mai rapid timp pe această distanță, 9,58 secunde (stabilit la Berlin, în 2009).

NNN EXCLUSIVE: @Nationwideradio understands that the legendary, @usainbolt, has contracted #COVID19.



The retired Jamaican sprinter is to proceed into isolation as he recovers from the virus.



BREAKING STORY - https://t.co/KKlIl5WgqM