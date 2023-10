El a avut 106 selecții pentru Anglia, marcând de 49 de ori, un record de goluri pe care l-a deținut din 1970 până în 2015.

„Cu mare tristețe împărtășim vestea că Sir Bobby a murit liniștit la primele ore ale zilei de sâmbătă”, se arată într-un comunicat al familiei sale.

„A fost înconjurat de familia lui. Familia lui ar dori să transmită mulțumirile lor tuturor celor care au contribuit la îngrijirea lui și pentru mulți oameni care l-au iubit și susținut. Am solicita ca intimitatea familiei să fie respectată în acest moment”.

Manchester United a adus propriul omagiu lui Charlton, pe care l-au numit „unul dintre cei mai mari și mai iubiți jucători din istoria clubului”.

„Sir Bobby a fost un erou pentru milioane de oameni, nu doar în Manchester sau în Regatul Unit, ci oriunde se joacă fotbal în întreaga lume”, se arată într-un comunicat al clubului.

Sir Bobby Charlton CBE, 1937-2023.



Words will never be enough.