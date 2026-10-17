RO-Alert în Tulcea: avioane F-18 ridicate de la sol după detectarea unei ținte aeriene în Ucraina, aproape de România

Scris de Darius Stănescu Publicat: 17 oct. 2026, 07:00

Două avioane F-18 spaniole au fost ridicate de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, sâmbătă, 17 octombrie, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă aeriană deasupra Ucrainei, care se deplasa spre granița cu România. Populația din nordul județului Tulcea a primit un mesaj RO-Alert. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

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