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RO-Alert în Tulcea: avioane F-18 ridicate de la sol după detectarea unei ținte aeriene în Ucraina, aproape de România
Avion F-18
Două avioane F-18 spaniole au fost ridicate de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, sâmbătă, 17 octombrie, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă aeriană deasupra Ucrainei, care se deplasa spre granița cu România. Populația din nordul județului Tulcea a primit un mesaj RO-Alert. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.
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