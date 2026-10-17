Realitatea.NET
Social· 1 min citire

RO-Alert în Tulcea: avioane F-18 ridicate de la sol după detectarea unei ținte aeriene în Ucraina, aproape de România

Avion F-18

Avion F-18

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Scris de Darius Stănescu Publicat: 17 oct. 2026, 07:00

Două avioane F-18 spaniole au fost ridicate de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, sâmbătă, 17 octombrie, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă aeriană deasupra Ucrainei, care se deplasa spre granița cu România. Populația din nordul județului Tulcea a primit un mesaj RO-Alert. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

Țintă aeriană detectată în apropiere de Plauru

Potrivit informării Ministerului Apărării Naționale, sistemul de supraveghere radar a detectat ținta pe teritoriul Ucrainei, la nord de localitatea Plauru, județul Tulcea. Aceasta evolua în direcția graniței cu România.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au fost ridicate de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Mesaj RO-Alert în nordul județului Tulcea

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru luarea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea. Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 01:54.

Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian al României, a precizat MApN. Alerta aeriană a încetat la ora 02:30.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe