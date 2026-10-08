Muniție neexplodată, inclusiv proiectile de artilerie, descoperită pe Șoseaua de Centură a Bucureștiului

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 8 oct. 2026, 14:12

Muniție rămasă neexplodată a fost descoperită pe Șoseaua de Centură a Bucureștiului, în timpul lucrărilor de lărgire a benzilor de circulație. Lucrătorii aflați în zonă au alertat autoritățile, iar la fața locului au intervenit echipe specializate din cadrul Detașamentului Pirotehnic al Unității Speciale de Intervenție în Situații de Urgență (USISU), informează joi reprezentanții IGSU ]ntr-o postare pe Facebook.

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