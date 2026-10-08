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Muniție neexplodată, inclusiv proiectile de artilerie, descoperită pe Șoseaua de Centură a Bucureștiului

Muniție/ Foto: IGSU Facebook

Muniție/ Foto: IGSU Facebook

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 8 oct. 2026, 14:12

Muniție rămasă neexplodată a fost descoperită pe Șoseaua de Centură a Bucureștiului, în timpul lucrărilor de lărgire a benzilor de circulație. Lucrătorii aflați în zonă au alertat autoritățile, iar la fața locului au intervenit echipe specializate din cadrul Detașamentului Pirotehnic al Unității Speciale de Intervenție în Situații de Urgență (USISU), informează joi reprezentanții IGSU ]ntr-o postare pe Facebook.

Potrivit sursei citate, pirotehniștii au efectuat verificări pentru cercetarea, identificarea și asanarea terenului. În urma intervenției, au fost descoperite proiectile de artilerie de diferite calibre, precum și alte elemente de muniție rămase neexplodate.

Muniție/ Foto: IGSU Facebook
Muniție/ Foto: IGSU Facebook

Elementele de muniție au fost ridicate în condiții de siguranță, mai transmit cei de la IGSU, în postarea de pe Facebook. Acestea urmează să fie depozitate și distruse ulterior, conform procedurilor specifice.

Recomandările IGSU

IGSU le recomandă cetățenilor să nu atingă și să nu mute elementele de muniție descoperite și să nu încerce să le transporte.

În cazul identificării unor astfel de obiecte, "zona trebuie părăsită, iar situația trebuie anunțată de urgență la numărul 112".

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