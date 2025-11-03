Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, fumatul provoacă peste șapte milioane de decese anual la nivel global. În Maldive, peste un sfert din populația adultă consuma tutun în 2021, iar rata fumatului în rândul adolescenților era aproape dublă.

Interdicția se înscrie într-o strategie mai amplă de reducere a fumatului în țară, care a inclus deja adoptarea unor restricții dure asupra produselor de vaping. Autoritățile intenționează, de asemenea, să înființeze clinici specializate pentru renunțarea la fumat și să introducă stimulente pentru comunitățile care reușesc să devină complet fără tutun.

Deși alte state au discutat măsuri similare (inclusiv Noua Zeelandă și Regatul Unit) Maldivele sunt primele care pun în aplicare o interdicție națională de acest tip, cu obiectivul declarat de a construi o generație sănătoasă și lipsită de dependența de nicotină.