Regele Marii Britanii, Charles al III-lea, își sprijină angajații cu un bonus salarial de 600 de lire pentru a face față crizei financiare. Monarhul britanic va acorda acești bani personalului care câștigă mai puțin de 30.0000 de lire pe an. Bonusurile oferite au o valoare totală de zeci de mii lire și vor fi acoperite din veniturile private ale regelui. Casa regală precizează că banii nu vor proveni din veniturile contribuabililor, un subiect sensibil pentru britanici în această perioadă.

Nici persoanele care câștigă peste pragul de 30.000 lire pe an nu vor fi neglijate. Cei care au un salariu între 30.000 și 40.000 lire pe an vor primi 400 de lire în plus la leafa de luna aceasta, iar angajații Casei Regale care câștigă peste 40.000 de lire pe an vor avea un sprijin de 350 de lire.

Regele Charles s-a gândit și la persoanele singure, care locuiesc în incinta Casei Regale. Pentru această categorie a fost prevăzut un ajutor de 200 de lire. Potrivit informațiilor publicate în această vară, 491 de angajați cu normă întreagă lucrează la palatele folosite de familia regală, inclusiv Buckingham, Balmoral și Windsor. În total, salariile acestora sunt de 23,7 milioane de lire sterline

Regele Charles al III-lea va fi încoronat pe 6 mai 2023.