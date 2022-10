Viața în București este tot mai grea, iar facturile mari la utilități îi împing pe oameni în beznă și frig. Fostul director al RADET Radu Opaina spune că mulți își vor improviza sobe în apartamente. Însă, și prețul lemnului de foc a crescut anul acesta. Suma pe care o alocau pentru a cumpăra cantitatea necesară este acum insuficientă. Prin urmare și sobele ar putea rămâne reci în această iarnă.

În continuare, sunt locuințe în Capitală neracordate la sistemul centralizat de încălzire.

Sunt persoane care se încalzesc de o viață la soba cu lemne. La finalul iernii costurile sunt mai reduse, însă munca este una robotică. Lemnele trebuie crăpate, iar soba trebuie constant verificată.

Deși directorul Termoenergetica a anunțat că a început furnizarea căldurii în București, pensionarii preferă să țină caloriferele oprite de teama facturilor uriașe.

"Nu am dat drumul la calorifere fiindcă încă afară este bine, dar în casă este răcoare. Dacă eu, până pe 9 trebuie sa dau gazele și dacă pe 9 îmi vin 5-6 milioane, nu înțeleg de unde pot să le plătesc. Mai bine mai pun o flaneluță, mai pun o pereche de ciorapi în picioare, mai stăm, mai rezistăm așa. Am și pe nepoțica aici, care îmi spune: <<Mamaie, este frig>>. În loc să dăm banii pe medicamente, dau banii pe gaze, dar am zis să mai răbdăm", afirmă o pensionară.