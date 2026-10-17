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Social· 1 min citire
Bărbat fugit de sub escorta poliției, la Judecătoria Tecuci. A fost prins după câteva ore
Poliție
Publicat17 oct. 2026, 07:07
Sursărealitatea.net, Realitatea PLUS
Un bărbat de 33 de ani, din comuna Brăhășești, județul Galați, a fugit vineri de sub escorta polițiștilor, în momentul plecării de la Judecătoria Tecuci. Acesta a fost găsit după câteva ore, pe raza municipiului, și se află în custodia oamenilor legii.
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