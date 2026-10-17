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Bărbat fugit de sub escorta poliției, la Judecătoria Tecuci. A fost prins după câteva ore

Poliție

Poliție

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Scris deDarius Stănescu
Publicat17 oct. 2026, 07:07
Sursărealitatea.net, Realitatea PLUS

Un bărbat de 33 de ani, din comuna Brăhășești, județul Galați, a fugit vineri de sub escorta polițiștilor, în momentul plecării de la Judecătoria Tecuci. Acesta a fost găsit după câteva ore, pe raza municipiului, și se află în custodia oamenilor legii.

Bărbatul fusese reținut într-un dosar de furt calificat

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Galați, bărbatul fusese reținut joi, fiind cercetat pentru furt calificat în formă continuată.

Vineri, acesta se afla sub escorta unui echipaj de poliție. La plecarea de la sediul instanței, ar fi fugit într-o direcție necunoscută, iar polițiștii au început căutările pentru a-l localiza.

Găsit de polițiști în municipiul Tecuci

Căutările s-au încheiat după câteva ore, când bărbatul a fost depistat în municipiul Tecuci. Potrivit informațiilor transmise de IPJ Galați, acesta se află în custodia polițiștilor.

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