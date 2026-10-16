Adolescentă de 17 ani, arestată pentru trafic de minori. Ar fi exploatat sexual patru fete instituționalizate

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 16 oct. 2026, 12:54

O adolescentă de 17 ani, instituționalizată într-o casă de tip familial, a fost arestată preventiv pentru trafic de minori, fiind acuzată că ar fi recrutat patru fete și le-ar fi determinat să practice prostituția. Potrivit anchetatorilor, pentru a le câștiga încrederea, tânăra le-ar fi oferit mâncare, suc și țigări. În același dosar a fost arestat preventiv și un bărbat de 33 de ani, acuzat că ar fi exploatat sexual trei dintre victime.

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