Adolescentă de 17 ani, arestată pentru trafic de minori. Ar fi exploatat sexual patru fete instituționalizate

O adolescentă de 17 ani, instituționalizată într-o casă de tip familial, a fost arestată preventiv pentru trafic de minori, fiind acuzată că ar fi recrutat patru fete și le-ar fi determinat să practice prostituția. Potrivit anchetatorilor, pentru a le câștiga încrederea, tânăra le-ar fi oferit mâncare, suc și țigări. În același dosar a fost arestat preventiv și un bărbat de 33 de ani, acuzat că ar fi exploatat sexual trei dintre victime.
Cum ar fi fost recrutate victimele
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Oradea și procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Oradea au documentat activitatea infracțională a celor două persoane cercetate pentru trafic de minori.
Potrivit anchetatorilor, din actele de urmărire penală a reieșit că, în iulie 2025, adolescenta ar fi recrutat patru minore în scopul exploatării sexuale. Toate victimele erau instituționalizate în case de tip familial și s-ar fi aflat într-o stare de „vădită vulnerabilitate”, de care tânăra ar fi profitat pentru a le determina să practice prostituția în folosul său material.
Probele strânse în cauză arătă că adolescenta ar fi folosit inclusiv statutul său de minoră instituționalizată pentru a le câștiga încrederea celorlalte fete, oferindu-le mâncare, suc și țigări.
Trei dintre fete, exploatate sexual de un bărbat de 33 de ani
Potrivit aceleiași surse, începând din iulie 2025, trei dintre victime ar fi fost preluate și de un bărbat în vârstă de 33 de ani, în scopul exploatării sexuale.
Anchetatorii susțin că minorele ar fi fost transportate în diferite locații din Oradea și adăpostite în apartamente închiriate, unde ar fi întreținut relații sexuale contra cost. Banii obținuți din această activitate ar fi fost încasați și însușiți direct de persoanele cercetate.
Ce măsuri au dispus procurorii DIICOT
La 14 octombrie 2026, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Oradea au dispus reținerea celor două persoane. Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Bihor a dispus arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile.
Cele două persoane sunt cercetate pentru trafic de minori.