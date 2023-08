Fiecare zodie are punctele sale forte. Deși Berbecul are multe calități în comun cu Leul, acesta nu va fi niciodată la fel de metodic ca o Fecioară. Este greu să compari zodiile, deoarece fiecare are avantajele sale, dar și aspecte negative. Totuși, atunci când vine vorba de inteligență, doar 3 femei reușesc să iasă în evidență și să depășească pe toată lumea.