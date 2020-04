Președintele Macron, ANUNȚ de ultimă oră: RESTRICȚIILE în Franța, prelungite până pe 11 mai din cauza epidemiei de coronavirus

„Simtim cu totii teamă, luptam cu un virus de temut, imprevizibil.

E greu sa traiesti aceasta perioada acasa. Exista riscuri pentru familii pe care le cunoastem.

Datorita eforturilor am inregistrat o scădere ușoară a cazurilor COVID.

Personalul sanitar, medicii infirmierii pompieerii, ambulanta au luptat in prima linie.

Și cei care fac livrari, cei din serviciile publice, politistii au luptat cu totii si au permis vietii sa continue. Fiecare dintre dvs, cei din a treia linie, ati dat dovada de civism.

De cateva zile scade numarul persoanele care intra la reanimare si creste speranta. Eram pregatiti pentru aceasta criza? Nu, dar i-am facut fata!

Ca tuturor ne au lipsit si noua halatele dezinfectantele mastile. Intreaga lume se confrunta cu dificultati Ne-am mobilizat si companiile au redeschis linii, in trei saptamani am multiplicat de 5 ori productia de masti, s-au fabricat 10 aparate de ventilat. Vom face fata.

Am constatat ca sunt proceduri inutile, ca sunt slabiciuni.

In aceste ultime saptamani am constatat adevarate succese: dublarea liniilor de reanimare, transferarea pacientilor in strainatate. S-a introdus invatamantul la distanta.

Pe 11 mai vom putea schimba lucrurile daca respectam masurile si daca propagarea virusului va inceta.

In cele 4 saptamani care urmeaza regulile Guvernului trebuie respectate in continuare.

S-a decis ca in anumite zone sa se dea stingerea dupa o anumita ora, trebuie sa continuam sa aplicam regulile de distantare sociala si de igiena - spalatul de maini.



Anumite activitati sunt interzise pentru ca nu sunt compatibile cu regulile sanitare.

Serviciile spitalicești sunt saturate iar epidemia nu este stăpânită. Motiv pentru care carantina trebuie prelungită până pe 11 mai.

Ieșirea din carantină va avea loc progresiv. Pe 11 mai vom putea incepe o noua etapa, acest lucru se va face progresiv.

Din 11 mai vom redeschide progresiv cresele, colegiile, scolile, liceele. Totusi, studentii nu vor incepe cursurile inainte de inceperea verii.

Pe 11 mai va trebui sa permitem intoarcerea la lucru in anumite sectoare, dar cu respectarea normelor sanitare.

Institutiile culturale vor ramane inchise, cinematografele și restaurantele vor rămâne închise iar marile festivaluri vor fi interzise și după data de 11 mai, nu vor putea avea loc cel putin pana in iulie.

Toate persoanele care vor prezenta simptome vor fi testate și în cazul în care va fi nevoie plasate în carantină.

Frontierele cu statele din afara Uniunii Europene vor rămâne închise și după 11 mai”, a declarat Emmanuel Macron, luni, într-o intervenție televizată în care a anunțat prelungirea stării de urgență în Franța.

Franța se apropie de 15.000 de decese înregistrate de la începutul pandemiei de coronavirus cu un număr total de 14.967 de morți, inclusiv 574 de decese în ultimele 24 de ore. „Bilanțul internărilor la terapie intensivă” este pentru „a cincea zi consecutiv negativ”, a anunțat luni Direcția Generală a Sănătății, potrivit AFP.

Luni seară, Franța înregistra 136.779 de cazuri confirmate cu COVID-19, cu 4.188 de cazuri doar în ultimele 24 de ore. Dintre cei confirmați, 27.718 s-au vindecat de la începutul pandemiei de coronavirus.

Starea de urgență în Franța a fost instituită în 17 martie. La aproape o săptămână, pe 22 martie, Franţa raporta 7.240 de persoane spitalizate şi 674 de decese din cauza infectării cu COVID-19.