Ministrul pakistanez al Sănătății are CoVID-19

Luni, autorităţile responsabile cu sectorul de sănătate din Pakistan au raportat 3,344 de cazuri noi de coronavirus, cifra totală a cazurilor din ţară ajungând la 231.813, de când a început pandemia, conform Mediafax.

Au fost înregistrate 4.762 de decese, după ce alte 50 au fost raportate în ultima zi. Prim-ministrul, Imran Khan, a refuzat să impună o carantină strictă, uşurând multe restricţii care au fost impuse. Guvernul său a ordonat oamenilor să poarte măşti şi să respecte orientările de distanţare fizică. Cu toate acestea, majoritatea oamenilor, în special în rândul populațiilor cu venituri reduse şi în oraşele congestionate nu sunt capabili să păstreze distanţa fizică, au anunţat oficialii.

<327> I have tested positive for COVID-19. Under med advice I have isolated myself at home & taking all precautions. I have mild symptoms. Please keep me in your kind prayers. Colleagues, keep up the good work! You are making a big difference & I am proud of you.