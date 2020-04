COVID-19. Ramadanul, în umbra pandemiei de CORONAVIRUS. Regulile STRICTE impuse musulmanilor

Luna Ramadanului este marcată de post, a cărui respectare timp de o lună constituie o obligație pentru fiecare musulman. Postul începe la răsăritul soarelui după rugăciunea de seară, la care oamenii asistă de obicei în număr mare în moschei.

Postul ținut alături de un întreg sat sau oraș și petrecerea orelor de după căderea nopții în vizită și cu mese luate în comun nu mai pot fi ținute în contextual pandemiei. La fel și sfârșitul Ramadanului, care este de obicei marcat de una din cele mai mari sărbători ale anului liturgic, cu mai multe zile de petreceri, vizite și cadouri.

Mai mulți lideri religioși au transmis deja recomandări, reguli pe care cele 1,8 miliarde de musulmani din toată lumea trebuie să le respecte pe toată perioada sărbătorii sfinte.Rugaciunile in grup au fost interzise in mai multe tari si de asemenea multe moschei au fost inchise temporar. Distantarea sociala este greu suportata de musulmanii care de obicei se imbratiseaza sau isi strang mana. De asemenea, tradiționalele bazare de Ramadan cu mancare, bautura si haine si pline de oamen in ceilalti ani, au fost interzise in Malaiezia, Brunei și Singapore.

Ramadanul incepe joi, 23 aprilie, si se incheie în sâmbăta de 23 mai. Începutul Ramadanului este determinat de autoritățile religioase sau prin calcule astronomice și trebuie să corespundă cu luna nouă.

Organizația Mondială a Sănătății a propus ca alternativă pentru acest an întâlnirile online, virtuale pentru reuniunile sociale și religioase din această perioadă. Moscheile din Regatul Unit la Marii Britanii si din alte tari vor transmite predicile online, credinciosii putand sa participe la prelegerile religioase in sistem de videoconferinta.

Turcia. În Turcia a fost declarată carantină în 31 de orașe și provincii, printre care și Istanbul și capitala Ankara, în încercarea de a limita cât mai mult răspîndirea noului coronavirus. Carantina a fost impusă pentru patru zile. Ministrul sănătăţii Fahrettin Koca a informat că s-au înregistrat 117 decese cauzate de COVID-19 în ultimele 24 de ore, ceea ce face ca bilanţul morţilor la nivel naţional să ajungă la 2.376 până joi, 23 aprilie. În aceeaşi perioadă au fost testate pozitiv 3.083 de persoane, bilanţul cazurilor confirmate ajungând la 98.674 până joi.

Iran. Este cea mai afectată țară din Orientul Mijlociu din cauza COVID-19. Liderul religios suprem, ayatollahul Ali Khamenei, a transmis deja ca oamenii sa evite rugaciunile colective. Khamenei i-a îndemnat, în urmă cu o săptămână, pe iranieni să se roage acasă în timpul Ramadanului, lună de post obligatoriu pentru musulmani, pentru a împiedica propagarea noului tip de coronavirus în Iran, cea mai afectată ţară din Orientul Mijlociu. Are cel mai mare număr de infectări cu noul coronavirus - 87.026 și de decese - 5.481 de oameni au murit până joi, 23 aprilie, de la începutul epidemiei.

Arabia Saudită. Este cea mai afectată țară din Golf de pandemie. Consiliul înalţilor erudiţi, cel mai înalt organism religios din Arabia Saudită, le-a cerut deja, de la sfârșitul săptămânii trecute, musulmanilor din lumea întreagă să se roage acasă în timpul Ramadanului dacă ţările lor continuă să impună distanţarea socială pentru a limita răspândirea coronavirusului, potrivit Agerpres. „Musulmanii vor evita adunările, pentru că ele sunt principala cauză de răspândire a infecţiei cu noul coronavirus şi îşi vor aduce aminte că apărarea vieţilor oamenilor este un act măreţ care îi aduce mai aproape de Dumnezeu”, a precizat consiliul într-un comunicat. Și Marele muftiu al regatului, Sheikh Abdulaziz Al al-Sheikh, a transmis același lucru, afirmând că rugăciunile musulmane din timpul Ramadanului şi de Eid ul-Fitr, sărbătoare care marchează încetarea postului, ar trebui făcute la domiciliu dacă epidemia de COVID-19 se prelungeşte. S-a decis scurtarea rugaciunilor rituale suplimentare din timpul noptii, care vor fi tinute fara public la cele doua moschei sfinte Mecca și Medina, potrivit Al Jazeera. Pelerinajele din luna iulie in locurile sfinte au fost suspendate, anuntul fiind facut inca din 27 februarie. De asemenea, În Arabia Saudita nu sunt permise mesele de Iftar pentru cei saraci. Sunt permise numai donațiile online. Și sarbatoarea care marchează incheierea postulu iRamadanului, Eid , este restrictionata: rugaciunile vor fi acasa, iar ccelebrarea Eid va fi facuta doar in familie, in grupuri foarte restranse, potrivit Al Jazeera.

Până joi, 23 aprilie, numărul cazurilor confirmate cu COVID-19 a ajuns la 12.772 si erau raportate 114 decese. Bilanțul aproape s-a dublat în doar câteva zile. Până la sfârșitul săptămânii trecute au fost raportate 8.274 cazuri de COVID-19 şi 92 de decese, cele mai multe cazuri între cele şase state arabe din Golf, care au înregistrat în total 24.374 de cazuri de COVID-19 şi 156 de decese.

În Egipt, toate activitățile de Ramadan, inclusiv mesele traditioanle de Iftar, luate impreuna cu alti membri ai comunitatii după apusul soarelui, au fost interzise. În Malaiezia, in Selangor, sultanul a suspendat activitatile din moschei pana la 31 mai. În Pakistan, sunt permise rugaciunile în grup la moschei dar cu păstrarea unei distanțe de doi metri între cei care se închină, mai scrie Al Jazeera. În Pakistan, bilanțul infectărilor a depășit pragul de 10.000 și au murit 224 de oameni, potrivit raportărilor.

Guvernatorul capitalei Indoneziei, Jakarta, a anunţat miercuri că va extinde restricţiile sociale impuse la scară largă pentru a preîntâmpina răspândirea noului coronavirus cu încă o lună, până la 22 mai, potrivit Agerpres. De asemenea, credincioşii musulmani sunt obligaţi să se roage de acasă în timpul lunii Ramadanului: „Anul acesta Ramadanul va fi diferit. De obicei ne rugăm în moschee, însă anul acesta vom sta acasă", a declarat guvernatorul Jakartei. De asemenea si Consiliul inalt indonezian a transmis ca cei care traiesc si muncesc in alte orase sa se abtina sa mearga in orasele lor natale, la rude. În Indonezia, numărul cazurilor confirmate era joi de 7.775, dintre care au murit 647 de oameni, potrivit raportărilor autorităților.