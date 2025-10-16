Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Andrei Vulpescu ne explică de ce nu avem încredere în noi: “ Pe vremea bunicilor noștri erau câțiva oameni cu statut, da? Erau ingineri, doctori, avocați șamd. Nu exista bogăția care este acum, beția asta care a venit din lumea… mai ales de peste Ocean cred că este venită, poate și din Europa de Vest… noi avem nevoie de o voce autoritară care să ne valideze nouă deciziile, sau gândurile, sau ceea ce facem în viață.“ Episodul integral poate fi vizionat pe realitatea.net