„Înainte de a pleca în concediu am avut decât informaţii legate de venirea românilor de pretutindeni în Piaţa Victoriei, nu de violenţă, nu de grupuri care vor recurge la violenţă. Am lăsat toate atribuţiile lui Paul Stănescu, deci în perioada 10 august premierul a fost Paul Stănescu, dar nu am văzut pe nimeni care să îl întrebe ce s-a întâmplat atunci, că era premier în funcţie, premier interimar, nu am văzut pe nimeni să spună cum a intervenit, ce informaţii a avut, ce s-a întâmplat, pentru că trebuia să coordoneze toată activitatea.

Pe 10 august eram în concediu, nu eram în ţară, am văzut ceea ce se întâmplă, nu avem toate datele pentru că normal, când laşi pe cineva în loc datele merg către persoana care ţine locul respectiv. Ceea ce s-a întâmplat este regretabil, de aceea cred că este nevoie mai mult ca oricând să aflăm adevărul”, a spus Viorica Dăncilă.

„Eu cred că au vrut să lege aceste evenimente de Viorica Dăncilă, altfel nu-mi explic faptul că a fost contestată cererea pentru plecare concediu, nu-mi explic faptul că totul au legat de Viorica Dăncilă, cu toate că Viorica Dăncilă a lăsat un premier interimar”, a mai spus aceasta.