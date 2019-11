Vicepreședinte PSD acuză "contaminarea" partidului și cere Congres

Strategia aplicata de filialele judetene PSD in turul II al alegerilor prezidentiale a venit de la Bucuresti, a adaugat Valeca, si aceasta a fost ineficienta. Vicepresedintele PSD considera ca este nevoie de un Congres si i-e greu sa spuna daca PSD mai poate continua cu Viorica Dancila la conducere.

„In primul rand, trebuie sa facem o analiza foarte atenta a cauzelor care au condus la scorul slab. Cauzele sunt si la echipa centrale, dar trebuie sa ne facem si noi o analiza a rezultatelor noastre in toate organizatiile locale. Apoi, factorii decidenti trebuie sa fie cei care sunt statutar alesi, adica nu oameni care intra prin usa din dos in Comitete Executive, in Birouri Permanente si asa mai departe, care perturba si contamineaza deciziile. Pentru ca au fost introdusi, cu timpul, fel de fel de insi si acum aud ca fara aprobarea noastra sunt si niste lideri de sindicate cu care s-a semnat niste protocoale pe care eu nu le stiu, nu ni s-au prezentat niciodata. Si au mai fost si altii introdusi in echipele de campanie care au perturbat si au contaminat activitatea", a declarat Serban Valeca.