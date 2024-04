"Vă rog frumos! Am încetat orice dialog și orice ofertă pentru dl. Cristian Popescu Piedone.Eu am spus că trebuie să ne gândim la ce avem de făcut pentru București. Să nu încercăm să rămânem blocați în visele persoanele. ȘI cu asta am terminat", a afirmat Marcel Ciolacu.

"Am căutat un candidat care să adune voturile de pe dreapta și de pe stânga. bucureștenii văd cu alți ochi această situație și acum au o ofertă mult mai bogată.

Îi urez succes domnului Piedone. Tot ce am avut de transmis domnului Piedone, i-am transmis până astăzi. Nu m-am văzut, i-am transmis prin intermediul dumneavoastră, a fost plăcerea mult mai mare. Îi urez din acest moment sănătate!”, a explicat liderul PSD.

Ciolacu, mesaj public către Piedone: Cred că vom putea să închidem această discuție privind sectoare și primăria generală, spre binele

