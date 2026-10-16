USR spune „nu” Guvernului Niculescu și se pregătește de opoziție. Dominic Fritz denunță „privilegiile”, dar refuză să susțină o soluție de guvernare

Scris de Iulian Budusan Publicat: 16 oct. 2026, 18:36

USR a decis în unanimitate să voteze împotriva învestirii Guvernului PSD – Luca Niculescu, alegând să rămână în opoziție. În timp ce invocă reformele, responsabilitatea și nevoia de stabilitate, partidul condus de Dominic Fritz respinge noua formulă de guvernare și își anunță intenția de a construi o alianță reformistă pentru următoarele alegeri.

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