USR spune „nu” Guvernului Niculescu și se pregătește de opoziție. Dominic Fritz denunță „privilegiile”, dar refuză să susțină o soluție de guvernare

USR a decis în unanimitate să voteze împotriva învestirii Guvernului PSD – Luca Niculescu, alegând să rămână în opoziție. În timp ce invocă reformele, responsabilitatea și nevoia de stabilitate, partidul condus de Dominic Fritz respinge noua formulă de guvernare și își anunță intenția de a construi o alianță reformistă pentru următoarele alegeri.
Comitetul Politic al USR a luat decizia vineri, iar conducerea formațiunii justifică votul negativ prin acuzații la adresa PSD, pe care îl acuză că încearcă să conserve un sistem de privilegii și să blocheze reformele. În comunicarea partidului, noul guvern este prezentat drept o continuare a vechilor practici politice, iar o eventuală majoritate cu sprijinul AUR este catalogată de Dominic Fritz drept „toxică”.
Președintele USR susține că partidul nu poate sprijini o asemenea formulă și promite că va supraveghea activitatea viitoarei guvernări din opoziție. Fritz a folosit un discurs dur, acuzând că românii ar urma să suporte costurile unor decizii politice în timp ce cei aflați la putere și-ar păstra privilegiile.
„România are nevoie de un guvern funcțional, dar nu cu orice preț”, a transmis liderul USR, care a anunțat și intenția de a construi o alianță politică reformistă pentru următoarele alegeri.
Dincolo de acuzațiile lansate la adresa PSD, decizia USR ridică însă o întrebare politică esențială: cum poate contribui partidul la stabilitatea guvernării dacă respinge din start formula propusă și alege să rămână în opoziție? USR susține că nu vrea să legitimeze practicile pe care le critică, însă poziția sa lasă responsabilitatea formării unei majorități în seama celorlalte partide.
Formațiunea afirmă că România are nevoie de reforme reale, de responsabilitate în cheltuirea banului public, de independența justiției și de respect față de cetățeni. Deocamdată, mesajul transmis de USR este unul de confruntare politică: vot împotriva guvernului, supravegherea adversarilor din opoziție și pregătirea unei noi alianțe pentru viitoarele alegeri.
Rămâne de văzut dacă această strategie va convinge electoratul că USR oferă o alternativă concretă de guvernare sau dacă va fi percepută drept o poziționare politică prin care partidul preferă să critice de pe margine, în loc să participe la găsirea unei soluții.