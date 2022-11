Printre acțiunile imediate cerute de ministrul de Externe din Ucraina: un summit NATO cu participarea Ucrainei pentru a elabora noi acțiuni comune pentru a forța Rusia să-și schimbe cursa spre escaladare, oferirea Ucrainei de avioane moderne precum F-15 și F-16, precum și sisteme de apărare aeriană, astfel încât să poată intercepta orice rachete rusești.

„Astăzi, protejarea aeriană a Ucrainei înseamnă protejarea NATO”, a spus Dmitro Kuleba pe Twitter.

Russia now promotes a conspiracy theory that it was allegedly a missile of Ukrainian air defense that fell on the Polish theory. Which is not true. No one should buy Russian propaganda or amplify its messages. This lesson should have been long learnt since the downing of #MH17.