„Noi ne dorim să venim cu venituri în plus la bugetul se stat, nu doar să facem cheltuieli. Am venit cu propuneri pentru a crește veniturile statului. Prima ar fi cea legată de taxarea luxului toate țările civilizate au asta, nu am inventat noi”, a declarat Sorin Grindeanu, miercuri.

„A rămas ca în discuțiile ulterioare să detaliem aceste puncte. Noi am prezentat soluțiile în mare. E vorba de politici, specialiștii vor continua să discute și să aplice, dacă soluția noastră este considerată a fi bună de luat în considerare.

Există spații de creștere și au fost și colegii de la PNL de acord pentru pensii. Mâine este întâlnirea specialiștilor pe muncă și se vor detalia lucrurile. Nu putem să împovărăm populația, trebuie să venim și cu creșteri”, a mai spus Grindeanu.

Referitor la dublarea alocațiilor, Sorin Grindeanu a spus că detalierea pe lege se va face mâine. „Pe prima citire a execuției bugetare, sunt posibile aceste creșteri”, a precizat Grindeanu.

Referitor la numirea sa într-un guvern PNL-PSD, acesta a spus că nu s-a discutat așa ceva.