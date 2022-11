„Diferite comunități ar trebui sa se bucure de dreptul de a avea o abordare și interpretare proprie a unor evenimentelor istorice, fără ca acest fapt să determine idignare. Doamnelor și domnilor, liderii politici și religioși ai românilor ardeleni știau foarte bine ca Ardealul nu era numai românesc, ci și unguresc, săsesc și evreiesc, și acest lucru s-a reflectat și în textul Declarației de la Alba Iulia”. Aceasta este declarația deputatului UDMR Csoma Botond care a încins spiritele în timpul ședinței solemne de Ziua Națională.

Imediat, fosta senatoare AUR, Diana Șoșoacă, a lansat un șir de invective din mijlocul sălii de ședințe a Parlamentului.

Acțiuni despre care Botond spune că se aștepta ca senatoarea să începe să „țipe” și că știe că ea are u astfel de comportament.

„Doamna Șoșoacă, în stilul ei bine cunoscut, a început să țipe în sală, mi-a întrerupt discursul, am așteptat puțin, după care am continuat. Nu am înțeles care a fost motivul doamnei, dar știu că are acest stil, așa se comportă de multe ori”, a declarat Csoma Botond.



Revoltați de declarația deputatului UDMR, membrii partidului AUR au ales să se retragă din plenul Parlamentului.

„A spus că Ardealul este și unguresc și că ar trebui să analizăm altfel istoria. Nu suntem de acord! Reprezentantul UDMR s-a trezit că trebuie să ne dea o lecție de istorie falsă, spunând că am luat Ardealul pe nedrept și că Ardealul ar fi unguresc, nu doar românesc. Așa că, în semn de protest, ca să nu iasă vreun scandal, să nu se continue cu țipete în sală, am părăsit sala pe parcursul discursului celui de la UDMR”, a declarat liderul AUR, George Simion.



Ședința solemnă de Ziua Națională a continuat fără prezența celor de la AUR în sala de plen.

Senatorul UDMR a rămas neclintit în crezurile sale rostite în ședința Parlamentului și consideră că nu a jignit pe nimeni și că a spus o realitate, aceea a Ardealului în care conviețuiesc mai mute etnii.

„Nu regret deloc, consider că nu am jignit pe nimeni și am spus o realitate. În Ardeal locuiesc mai multe etnii. Nu a fost deloc jignitor, după părerea mea, nu m-am așteptat deloc la o asemenea reacție”, a mai spus deputatul UDMR Csoma Botond.