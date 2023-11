"Am zis ca e un soi de schizofrenie, pentru ca spuneau ei (liberalii - n.r.) ca nu stiu ce se intampla acolo cu pensiile, desi au ministru al Finatelor in Guvern (Marcel Bolos - n.r.), desi au fost la toate sedintele Coalitiei. Inteleg demersurile PNL. Inteleg demersurile PNL. Vad ca s-au activat in mod extrem de violent dupa sedinta de la Sinaia. (...) Daca dumnelor cred ca asa vor castiga puncte electorale este strategia dumnealor. (...)

A duce discutia intre famiile celor care sufera... Doamne fereste! Nu l-am folosit in sensul asta (cuvantul schizofrenic - n.r.). Daca am necajit pe cineva care are in familie asa cevea, nu a fost nici pe departe intentia mea. Se foloseste cuvantul <<paranoia>> la tot pasul si asa mai departe.

Ideea e una simpla: daca suntem parteneri la guvernare, nu poti sa spui ca n-ai stiut ce se decide in guvern. Asta e tot ceea ce am vrut sa spun.

Imi doresc un PNL puternic ca sa nu lasam alte partide sa creasca si imi doresc foarte tare ca asumarea guvernarii sa se faca pana la capat si, eventual, PNL sa iasa in fata electoratului propriu si sa spuna ce au facut bine la guvernare. Mai departe, cand vor veni alegerile, sa spuna fiecare alegatorilor lor ceea ce am facut si ceea ce nu am facut. Noi avem nevoie de un partener stabil, care sa creasca si cu care sa guvernam si din 2024 incolo. Este singura sansa de stabilitate indiferen de diferentele doctrinare sau de diferentele de abordari. Suntem in guvern impreuna si o masura luata la nivelul guvernului nu poate fi negata sau nestiuta de partea care este cu noi la guvernare", a declarat Romascanu, la Realitatea PLUS.

Social-democratul a adăugat: "Am zis la modul general ca ar putea fi un soi de schizofrenie. Daca vrem sa aratam romanilor ca putem mai mult decat un circ ieftin la TV, ar trebui sa spunem romanilor ce am realizat, sau ce nu am realizat si o sa facem. Am fost in guvernul Ciuca si niciodata niciun ministru al guvernului Ciuca din partea PSD nu a atacat un ministru al PNL. Daca asta e o startegie acuma, mai noua, a partenerului nostru de guvernare...".