Rareş Bogdan a fost întrebat, vineri, după depunerea la Biroul Electoral Central a listei de candidaţi a Alianţei PSD-PNL pentru alegerile europarlamentare, ce l-a determinat să deschidă uşile primarilor PSD, deşi în 2019 afirmase că ele trebuie ferecate.



“De-a lungul timpului, în campaniile electorale sau în spaţiul public când am activat în zona mass-media, s-au spus multe lucruri, am spus lucruri, dar cred că interesul României trebuie să primeze şi momentul actual pentru România este esenţial pentru cum vor trăi copiii mei şi ai dumneavoastră într-o Românie puternică şi valorizată la nivel european. Sigur că au fost replici, nimeni nu le-a uitat. Important este să treci peste aceste lucruri şi să mergi înainte gândindu-te la interesul mare, interesul ţării tale şi interesul partidelor tale şi al comunităţilor pe care primarii vor să le dezvolte”, a răspuns Rareş Bogdan.



El a precizat că nu pot fi opriţi primarii care doresc să treacă de la PSD la PNL sau invers.



“Faptul că au trecut dintr-o parte în alta, la sfârşitul mandatului unui primar sau înainte cu câteva luni, un om care până la o vârstă este socialist şi consideră că liberalismul e cel care îl reprezintă sau până la o anumită vârstă este liberal şi consideră că trebuie să treacă la socialişti nu poate fi oprit. Fiecare se maturizează mai devreme sau mai târziu. Cred că important este să vedem ce fac acei oameni pentru comunităţi, cum îi evaluează cetăţenii şi mai ales cum reuşesc să implementeze banii europeni pe care ani în şir România n-a reuşit să-i valorizeze. Iată că acum ajungem la peste 90% absorbţie de fonduri europene. Am fost la 9% timp de cinci ani. În primii cinci ani am avut 9% absorbţie. Acum, în sfârşit, am depăşit 90% absorbţie, iar pentru prima dată această alianţă a reuşit să depăşească pragul de 50% absorbţie. Aştept momentul în care contractăm bani, la fel ca Polonia sau Grecia, adică supracontractare, 105-107 din exerciţiul viitor, pentru că banii trebuie să ajungă pentru a creşte calitatea vieţii românilor”, a mai declarat Rareş Bogdan.