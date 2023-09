"Vremea statului în poziție plecată și cu mâna întinsă s-a încheiat, trebuie să înțelegem că România are o fereastră de oportunitate deschisă, am explicat în plen și chestiunea legate de bucățile de drone care cad în capetele românilor și îngrijorarea oamenilor este mare, pe bună dreptate, am explicat că fermierii români sunt tracasați de faptul că transporturile de cereale ucrainene nu tranzitează pur și simplu, mai și rămân pe teritoriul României si practic le fac concurență neloială. Le-am explicat că problemele noastre pot și o amenințare la adresa întregii construcției europene și nu putem sta la mâna cancelarului austriac Nehamer.



Trebuie să continuăm demersurile și presiunile, să avem o diplomație activă și să apelăm și la o diplomație economică, pentru că 7% din veniturile Austriei vin din România si tu (Anca Alexandrescu - N.R. ) ai prezentat cel mai bine mai bine și pe larg această problemă și te felicit," a afirmat europarlamentarul liberal.





BOGDAN; ROMÂNIA TREBUIE SĂ JOACE LA NIVEL MARE, NU CU CAPUL PLECAT





"Ceea ce este foarte important este că România are o șansă uriașă să joace la nivelul marilor producători de gaze europeni, alături de Norvegia, dacă noi politicienii ne înțelegem să nu mai stăm cu capul plecat. Este nevoie de o strategie de țară extrem de clară, iar România să conștientizeze forța pe care o are și pe care nu o folosește.



România nu poate supraviețui în acest moment fără banii europene și am fi proști să nu luăm cele 30 de miliarde de euro din PNRR și cele 45 de miliarde de euro prin Acordul de Parteneriat, trebuie să le luăm, pentru că avem nevoie de ei. Si azi nu rezistăm fără Uniunea Europeană, dar trebuie să știm să ne apărăm drepturile și să ne susținem interesele",a precizat Rareș Bogdan. în exclusivitate la Realitatea Plus.