"Cam tardiv, dacă era Iohannis, sunt convins că-l făceau praf presa din România, întâlnirea este ușor tardivă, dacă se vedeau mai devreme, poate că era altfel, pentru că in mare parte de i s-a întâmplat României se datorează instabilității graniței de sud, dinspre Bulgaria, așa că dacă dorea să se implice mai activ, președintele Bulgariei trebuia să se vadă cu o lună înainte de JAI din 8 decembrie. Așa, este frecție la un picior de lemn. Altfel, de apreciat prezența la un eveniment precum Concertul de Anul Nou al Filarmonicii din Viena, un eveniment la care orice iubitor de cultură speră să asiste, măcar o dată în viață. Dacă aș fi eurodeputat bulgar, n-aș aplauda deloc poza făcută de președintele Bulgariei alături de cancelarul austriac.



Trebuie spus că prin votul din decembrie, cancelarul Austria și-a bătut joc de statutul european al Românei și Bulgariei, și-a bătut joc de coeziunea europeană și consider că lupta cu Austria trebuie dusă mult mai dur decât cea cu poze alături de cancelarul austriac, la concert.

IDEEA CĂ BULGARIA POATE INTRA ÎNAINTEA ROMÂNIEI ÎN SCHENGEN ESTE O UTOPIE



Nu există nicio să intre Bulgaria înaintea noastră, toți europarlamentarii occidentali mi-au spus chiar după ședința JAI din decembrie că au votat împotriva nostră pentru că era la pachet, nu pentru că aveau ceva cu România. Olanda a precizat că dacă votul era separat, ar fi votat pentru România și împotriva Bulgariei.



Aderarea României la Schengen trebuie să fie prioritate zero pentru diplomația românească, pentru premierul Ciucă, pentru viitorul premier, DACA se ajunge la rotativă, este obligația față de cetățenii români, față de companiile românești, să intram în Schengen, pentru că este vorba de foarte mulți bani pe care-i pierdem, de la firmele de transport până la exporturile pe care le facem. Noi am avut o relație corectă cu UE, inclusiv de la declanșarea războiului din Ucraina, cred ca este timpul să ni se răspund cu aceeași monedă," a afirmat Rareș Bogdan, în direct la Realitatea Plus.