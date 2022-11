"Alegerile anticipate cred că vor fi doar în cazul în care această coaliţie nu va mai funcţiona. Eu nu mai văd altă construcţie politică care să ducă la o stabilitate politică necesară într-o asemenea perioadă. (...) Eu cred că suntem nişte oameni politici serioşi, care ne vom respecta cuvântul dat şi rotaţia va avea loc în luna mai. Preşedintele României are atribuţiile de a desemna prim-ministrul, dar, în momentul în care există un acord public, de altfel, pe care sunt ferm convins că-l ştie şi preşedintele României, că în luna mai se va face această rotaţie, nu cred că de această dată nu va desemna persoana pe care o va hotărî PSD", a afirmat Ciolacu, relatează HotNews.ro.

Întrebat dacă şeful statului a fost de acord cu rotativa convenită în Coaliţie, acesta a raspus: "Eu cred şi-mi doresc să trăiesc într-o ţară normală, domnul preşedinte Klaus Iohannis nu avea atribuţii să hotărască ce trec preşedintele PSD cu preşedintele PNL şi cu preşedintele UDMR şi cu minorităţile în protocol".

Ciolacu a explicat că un alt scenariu în care se va ajunge la alegeri anticipate ar fi în cazul în care șeful statului nu va accepta propunerea PSD pentru funcţia de premier, aşa cum am fost convenită prin protocolul Coaliţiei de guvernare: "Părerea mea e că, în acel moment, România va intra într-o zonă de instabilitate politică şi vom merge la alegeri anticipate. (...) Am înţeles că s-au făcut multe lucruri anormale, am înţeles că preşedintele a ţinut cu un anumit partid politic, dar eu cred că s-a intrat într-o altă epocă".

Pe de altă parte, liderul PSD a subliniat că are o foarte bună comunicare cu premierul Nicolae Ciucă.

"Este pentru prima oară în România, de la Revoluţie, când se întâmplă acest lucru între doi oameni politici, culmea, cei doi oameni politici fiind preşedintele PSD şi preşedintele PNL. Şi mă bucur că am această comunicare cu domnul prim-ministru", a arătat Ciolacu.

Deplasarea comună efectuată alături de premierul Ciucă în Japonia, a adăugat preşedintele social-democraţilor, reprezintă o dovadă de seriozitate politică şi a anunţat că astfel de vizite vor avea loc şi în alte ţări.

"Mai mult, aţi văzut că am avut în Japonia o deplasare comună şi o să mai avem deplasări comune în alte state, pentru că numai aşa putem să demonstrăm că suntem un stat serios, cu oameni politici serioşi, indiferent de discuţii şi de calcule, de procente. În acest moment, România trece prin cele mai mari provocări, avem obligaţia să facem faţă la aceste provocări", a evidenţiat Ciolacu.

Întrebat despre "disensiunile" la zi din Coaliţia de guvernare, el a punctat că România trebuie guvernată.

"Ne-am asumat acest lucru. Eu nu am nicio problemă să-mi asum în continuare şi eu cred cu toată tăria că această coaliţie trebuie să funcţioneze cel puţin până în anul 2024 în contextul internaţional actual, fiindcă, altfel, ne batem joc de români", a mai spus Ciolacu.