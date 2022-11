"Am venit in fata sediului USR pentru a reclama un lucru care este extrem de evident astazi pentru toata opinia publica, si anume faptul ca intreaga conducere a Uniunii Salvati Romania face un zid in fata lui Clotilde Armand pentru a o apara de rigorile legii. Nu este prima oara cand se intampla asa ceva. Lucrurile au debutat in acest stil cu dl Dan Barna care acuza DELAF de acuzatii politice impotriva domniei sale. Nu este nici primul primar USR intr-o astfel de situatie. Va amintiti de primarul Coliban de la Brasov care a dat 3,5 milioane de lei pentru o asociatie care facea in mod evident conflictul de interese.

Care este apararea pe care o construieste astazi USR in favoarea lui Clotile Armand? Apararea este ca cei care o acuza sunt rai (...), nu conteaza faptele, conteaza persoana acuzatorului. O alta <<aparare>> este ca, de fapt, institutiile care trebuie sa aplice legea, sa vegheze sunt politizate. (...) Institutiile sunt rele, acuzatorii sunt rai, temeiurile legale si argumentele nu conteaza, ceea ce conteaza e ca cei de la USR, in speta dna Armand, e nevinovata. Daca sunt nevinovati, se pot apara cu proceduri legale. (...)

Nu intelegem de ce dna Armand nu se apara cu dispozitiile de primar pe care le-a semnat si care sunt documente menite sa fie publice. Pana astazi dimineata nu erau pe site-ul Primariei si pe care ar putea sa le prezinte in apararea domniei sale. Ar fi cea mai temeinica si mai legitima aparare. (...)

Scutul in fata doamnei Armand e inutil. Nu ne vom opri aici. Vom sesiza si acele instit nationale si europene privind modul in care sunt cheltuiti banii europeni. Suspiciunea noastra e ca dna Armand si-a dat siesi bani din fonduri europene pe proiect pe care oricum nu facuse nimic. Pentru asta suntem aici

Am solicitat si continuam sa solicitiam (demisia primarului Sectorului 1- n.r.) pana cand cineva de la USR va intelege, de fapt, ca noi nu cerem decat ac in cazul Clotilde Armand USR sa aplice aceeasi masura pe care USR o solicita in cazul tuturor celorlati politicieni, indiferent de partid. Fara dubla masura. Pur si simplu USR sa-si aplice siesi propiiile standarde ca sa iasa din aceasta ipocrizie", a declarat, joi, Florin Manole.

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a făcut, marţi, precizări cu privire la starea de incompatibilitate şi conflictul interese în care s-a aflat primarul Sectorului 1, explicând faptul că incidentele de integritate reţinute în cazul Clotilde Armand nu se referă la sporul de 25% de care beneficiază primarii care implementează proiecte europene.



Conform ANI, distinct de acest spor de 25%, edilul de la Sectorul 1 şi-a majorat indemnizaţia lunară cu până la 30% ca urmare a numirii sale în funcţia de manager de proiect.