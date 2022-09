„Felicitări, Liz Truss, pentru succesul obţinut în alegerile din Partidul Conservator. Aştept cu nerăbdare să lucrez împreună cu dumneavoastră, ca premier al Marii Britanii, în slujba ţărilor noastre şi a cetăţenilor noştri, pentru a aprofunda cooperarea în cadrul Parteneriatului strategic româno-britanic", se arată în mesajul lui Ciucă, postat pe pagina de Twitter a Guvernului.

Congratulations @trussliz on your success in the Conservative Party elections. I look forward to working closely with you, as 🇬🇧 PM, for the benefit of our countries & peoples, in order to deepen our cooperation in the framework of the #StrategicPartnership🇷🇴🇬🇧.