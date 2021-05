În România este important ca spiritul antreprenorial feminin să se manifeste "mai plenar", a declarat, miercuri, preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban, adăugând că în foarte multe domenii de activitate, mai ales în sport şi cultură, performanţele sunt în mare parte realizate de românce.



„Am trecut de un an dificil, un an foarte greu, un an la care nu ne-am aşteptat şi care ne-a pus în faţa unor situaţii pe care a trebuit să le depăşim. Vreau să felicit toate doamnele, domnişoarele, toate distinsele doamne prezente în sală care conduc afacerile, care au poziţii manageriale, că au făcut faţă cu brio provocărilor pandemiei şi mai ales că au ţinut pe picioare afacerile pe care le conduc într-o perioadă în care foarte multe dintre aceste business-uri au fost puse sub semnul întrebării, s-au izbit de situaţii cu totul şi cu totul neaşteptate”, a afirmat Orban, care a participat la cea de-a treia ediţie a Galei „Women in Economy 2021”, organizată de Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin - CONAF.



El a menţionat că România are nevoie de o dezvoltare accelerată a spiritului antreprenorial.



„În ce mă priveşte, cred că este foarte important pentru România ca spiritul antreprenorial feminin să se manifeste mai plenar. Dacă ne uităm în foarte multe domenii de activitate, mai ales în sport, cultură, vedem că performanţele sunt în mare parte realizate de românce care, de multe ori, sunt mai competitive în diferite domenii decât românii. România are nevoie de o dezvoltare accelerată a spiritului antreprenorial şi sper să fiţi modele pentru toate tinerele fete care sunt în clasele primare, gimnaziu, liceu şi cred că trebuie îndemnate să aibă curaj să-şi asume poziţii manageriale, să deschidă afaceri şi să nu aibă nicio ezitare în a încerca să creeze business-uri”, a adăugat Ludovic Orban.



Preşedintele Camerei Deputaţilor a apreciat că femeile pot să conducă afaceri fără niciun fel de problemă.



„Dezvoltarea nu se poate face decât prin iniţiativă, prin asumare de răspundere, prin curaj, prin curajul de a păşi pe drumuri necunoscute şi cine altcineva decât femeile să facă aceste lucruri, când ele oricum sunt manageri, chiar dacă nu au poziţii manageriale. Hai să fim cinstiţi, că în familii, gospodăriile sunt conduse de doamne şi dacă conduci o gospodărie, poţi să conduci un business fără niciun fel de problemă”, a mai transmis Orban.