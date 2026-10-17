Oamenii lui Fritz cer schimbarea conducerii Colterm după scandal: acuzații legate de 68 de milioane de lei

Un nou scandal vizează Colterm, compania de termoficare din Timișoara, pe fondul demersurilor administratorului judiciar de a recupera sute de milioane de lei de la municipalitate. Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) solicită înlocuirea acestuia, în timp ce în spațiul public au apărut informații despre o posibilă anchetă DNA privind utilizarea a aproape 68 de milioane de lei alocate de Guvern pentru încălzirea populației. Dominic Fritz respinge acuzațiile și susține că fondurile au fost transferate legal.
AFM cere schimbarea administratorului judiciar al Colterm
Potrivit informațiilor apărute în presă, solicitarea de schimbare a administratorului judiciar intervine într-un moment în care acesta încearcă să recupereze de la Primăria Timișoara sume de ordinul sutelor de milioane de lei.
Demersul aparține Administrației Fondului pentru Mediu, instituție aflată în subordinea Ministerului Mediului, condus de Diana Buzoianu. Atât ministrul Mediului, cât și primarul Timișoarei, Dominic Fritz, sunt reprezentanți ai USR.
Rămâne de clarificat care sunt motivele invocate pentru înlocuirea administratorului judiciar și dacă o eventuală schimbare ar influența procedurile de recuperare a banilor datorați Colterm.
Realitatea Plus i-a solicitat un punct de vedere Dianei Buzoianu, însă, până la momentul redactării materialului, nu primise un răspuns.
Aproape 68 de milioane de lei, în centrul unor informații despre o anchetă DNA
În paralel, în spațiul public au apărut acuzații privind modul în care Primăria Timișoara ar fi utilizat aproape 68 de milioane de lei primite de la Guvern pentru subvenționarea gigacaloriei.
Potrivit unor informații atribuite unor surse, procurorii DNA ar verifica dacă banii au fost folosiți pentru achitarea unor datorii către Colterm, în loc să fie utilizați conform destinației pentru care au fost alocați.
În legătură cu presupusa anchetă au fost vehiculate numele lui Dominic Fritz și ale altor reprezentanți ai municipalității. Informațiile prezentate nu clarifică însă existența unor acuzații oficiale sau calitatea procesuală a persoanelor menționate.
Dominic Fritz respinge acuzațiile privind banii transferați către Colterm
Primarul Timișoarei respinge acuzațiile și susține că transferurile către compania de termoficare au respectat legea.
Dominic Fritz afirmă că nu a fost deturnată nicio sumă și că nu are nicio calitate procesuală în presupusul dosar. Poziția edilului contrazice astfel acuzațiile privind folosirea banilor în alte scopuri decât cele prevăzute de lege.
Colterm, între insolvență, amenzi de mediu și datorii
Disputa privind administratorul judiciar se adaugă problemelor financiare acumulate de Colterm. Compania a ajuns în insolvență și a acumulat amenzi de mediu de aproximativ 178 de milioane de lei.
Criza termoficării a afectat direct populația în 2021, când zeci de mii de timișoreni au rămas fără căldură și apă caldă. În acea perioadă, Dominic Fritz promitea măsuri pentru îmbunătățirea situației și rezolvarea problemelor sistemului de încălzire.
În prezent, disputa se concentrează asupra administrării insolvenței Colterm și a recuperării sumelor datorate companiei, pe fondul controverselor privind utilizarea fondurilor publice destinate termoficării.