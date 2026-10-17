Oamenii lui Fritz cer schimbarea conducerii Colterm după scandal: acuzații legate de 68 de milioane de lei

Publicat 17 oct. 2026, 11:38 Actualizat 17 oct. 2026, 11:39 Sursă Realitatea PLUS

Un nou scandal vizează Colterm, compania de termoficare din Timișoara, pe fondul demersurilor administratorului judiciar de a recupera sute de milioane de lei de la municipalitate. Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) solicită înlocuirea acestuia, în timp ce în spațiul public au apărut informații despre o posibilă anchetă DNA privind utilizarea a aproape 68 de milioane de lei alocate de Guvern pentru încălzirea populației. Dominic Fritz respinge acuzațiile și susține că fondurile au fost transferate legal.

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