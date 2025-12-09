Nicușor Dan se întâlnește cu Emmanuel Macron la Palatul Élysée

Nicușor Dan se întâlnește cu Emmanuel Macron la Palatul Élysée/ Profimedia
Președintele Nicușor Dan efectuează marți o vizită oficială în Franța, unde se va întâlni cu președintele Emmanuel Macron la Palatul Élysée. În cursul dimineții, șeful statului se va vedea și cu primarul Parisului, Anne Hidalgo, și va participa la inaugurarea aleii ”Nicolae Titulescu” din Parcul Monceau.

Marţi, de la ora 9.30, Nicuşor Dan va avea o întâlnire cu reprezentanţi ai companiilor economice franceze, organizată de Mişcarea Întreprinderilor din Franţa (Medef).

De la ora 12.30, şeful statului va avea o întrevedere cu primarul Parisului, Anne Hidalgo, iar de la 13.30 va participa la inaugurarea aleii ”Nicolae Titulescu” în Parcul Monceau din Paris.

Ulterior, la ora 14.00, Nicuşor Dan va avea o întrevedere cu preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, la Palatul Élysée. Tot marţi, de la ora 17.50, şeful statului va face o vizită la fabrica Thales.

Preşedintele Nicuşor Dan, aflat în vizită oficială în Franţa, a avut luni seară o întâlnire cu reprezentanţii comunităţii româneşti.

El le-a transmis românilor că doreşte un dialog cât mai intens cu ei, pe teme economice, sociale şi academice din care toată lumea să aibă de câştigat.